Инсектицид, мульча, подкормка: эксперты подсказали, как эффективно использовать ботву моркови

После сбора урожая ботву моркови обычно загружают в компостные кучи, однако есть еще много вариантов ее применения.

Как известно, луковая муха не переносит аромат моркови. Потому ненужную ботву можно перекопать в луковой гряде - так, кроме удобрения, можно получить еще и хороший инсектицид. Можно просто разложить эту зелень, как мульчу во время посева севка на зиму.

К слову, усохшее перо после выкопки лука по аналогии полезно во время посадки моркови, потому что оно отпугивает морковную муху.

Ингредиент для салата

По части полезности морковная ботва имеет много плюсов. Некоторые хозяйки даже используют ее для закатки овощей.

Мульча на зимовку

В виде мульчи морковная зелень полезна всем культурам. Она улучшает структуру почвы, разнообразит химический состав почвы, мешает росту сорняков и защищает корни растений от замерзания.

Удобрение для сада

Ботву моркови можно вкопать в приствольные круги параллельно с закладкой минеральных смесей. Вершки моркови позволяют сбалансировать удобрения, дополнив их свойства своими ценными веществами.

Аналог навоза

Чтобы его подготовить, нужно ботву измельчить и потом заложить в большую тару, перемежая слои огородной почвой - и так до верха. После этого емкость оставить до весны (не накрывая). К следующему сезону получится превосходный аналог навоза, который даже более питателен по своему составу.