Ван И: США должны прекратить сдерживать и подавлять Пекин
2022-10-31 10:15
Глава МИД Китая Ван И призвал США прекратить попытки сдержать и подавить Пекин.
В понедельник утром на сайте МИД Китая появилось сообщение о том, что министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай, и не создавать новых препятствий для отношений двух стран.
Ван И отметил, что китайско-американские отношения находятся на критическом этапе развития и международное сообщество, по словам министра, ожидает стабильного развития отношений Пекина и Вашингтона.
Опубликовано: Елена Калиновская
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