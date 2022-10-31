Ван И: США должны прекратить сдерживать и подавлять Пекин

Глава МИД Китая Ван И призвал США прекратить попытки сдержать и подавить Пекин.

В понедельник утром на сайте МИД Китая появилось сообщение о том, что министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай, и не создавать новых препятствий для отношений двух стран.

Ван И отметил, что китайско-американские отношения находятся на критическом этапе развития и международное сообщество, по словам министра, ожидает стабильного развития отношений Пекина и Вашингтона.