Генетики рассказали, что дети наследуют интеллект от своих мам

Генетикам удалось научно доказать, что интеллект закладывается у детей исключительно с женской стороны.

Мамы и папы частенько могут шутить и обсуждать, что положительные черты характера их детей унаследованы от них самих, будь то креативный ум, красивая внешность, спортивные навыки или музыкальные способности.

Чаще всего отцы говорят, что их генетика сильнее, чем женская. Но оказывается, существует научная причина, по которой дети наследуют интеллект исключительно от своих мам.

Как показали результаты исследований, Х-хромосома отвечает за перенос интеллекта и креатива.

У женщин таких две хромосомы (XX), а у мужчин только одна (XY), поэтому логично утверждать, что вероятность передачи интеллекта своим детям у мам в два раза выше, чем у отцов.