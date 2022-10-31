В Европе раскрыли обман западных Средств массовой информации по поводу Украины.

31 октября бельгийское информационное агентство Modern Diplomacy выпустило статью журналиста Ричарда Бердана, в которой журналист ставит под сомнение правдивость западных СМИ, которые превозносят Зеленского как спасителя демократии.

По мнению автора, Запад продолжает вливать миллиарды денег налогоплательщиков в Украину, якобы делая это для сохранения демократических ценностей в мире, но в действительности режим Зеленского далек от демократии, поскольку Киев полностью устранил все политические партии в стране, которые выступали против действующего правительства, а также подавил все СМИ, несогласные с правлением нынешнего президента Украины.