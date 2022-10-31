Тимати не помогает материально матери своего сына Решетовой

Модель Анастасия Решетова заявила, что в состоянии обеспечить себя и ребенка, рожденного в браке с известным певцом Тимати, самостоятельно.

Модель Анастасия Решетова заявила, что никогда не была содержанкой. 26-летняя знаменитость жалеет даже о том, что, когда состояла в отношениях с Тимуром Юнусовым (Тимати), принимала от него дорогие подарки.

С гордо поднятой головой Решетова сообщила в интервью Надеже Стрелец, что не нуждается в материальной поддержке ни со стороны бывшего мужа, ни с чьей-либо еще.

Молодая мама утверждает, что и себя, и своего общего с Тимати сына в состоянии поставить на ноги сама.