Тимати не помогает материально матери своего сына Решетовой
2022-10-31 10:52
Модель Анастасия Решетова заявила, что в состоянии обеспечить себя и ребенка, рожденного в браке с известным певцом Тимати, самостоятельно.
Модель Анастасия Решетова заявила, что никогда не была содержанкой. 26-летняя знаменитость жалеет даже о том, что, когда состояла в отношениях с Тимуром Юнусовым (Тимати), принимала от него дорогие подарки.
С гордо поднятой головой Решетова сообщила в интервью Надеже Стрелец, что не нуждается в материальной поддержке ни со стороны бывшего мужа, ни с чьей-либо еще.
Молодая мама утверждает, что и себя, и своего общего с Тимати сына в состоянии поставить на ноги сама.
Опубликовано: Наталья Гончарова
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Modern Diplomacy: Запад лицемерно поддерживает "демократическую" Украину
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Дочь Шукшиной стала бодибилдером и показала фото в кружевном белье
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов