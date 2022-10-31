В Латвии снесли два памятника советский эпохи
2022-10-31 11:01
В латвийской городе Даугавпилсе снесли два памятника советским воинам-освободителям.
В Латвии снесли еще два памятника советский эпохи, сообщает местный портал Gorod.lv. Речь идет о стелле в сквере Славы и мемориала, расположенный по улице 18 Ноября.
У памятника в сквере Славы собралась демонстрация,выступающая против правительственного решения. Люди принесли цветы и свечи.
Монумент оцепила полиция. 37 человек было задержано, в том числе за исполнение военных песен, прославляющих боевые действия.
Опубликовано: Максим Алексеев
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