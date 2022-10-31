Ученые нашли штаммы микроорганизмов, которые могут выжить на Марсе

Американские астрономы смогли найти микроорганизмы, которые могут адаптироваться к жизни на поверхности Марса.

Для улучшения адаптации, выбранные штаммы помещали в условия высушивания и замораживания, а затем подвергали воздействию ионизирующих излучений.

Выяснилось, что исследуемые клетки могут выживать в марсианских условиях при очень больших дозировках излучения, при этом повышение было примерно в 6 раз выше, с 25 до 140 килогрей.

Штаммы Deinococcus radiodurans и S.cerevisiae могут накапливать большую концентрацию антиоксидантов на основе марганца, за счет чего они могут обеспечивать клеточную защиту.

Это позволяет пролить свет на то, что на Марсе можно допустить адаптированное проживание простейших организмов.