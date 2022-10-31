Афроамериканцы, незаконно осужденные за убийство Малкольма Икса получат 36 млн долларов компенсации от властей Нью-Йорка

Жертвы одной из крупнейших судебных ошибок в истории США, двое афроамериканцев, реабилитированных в 2021 году и отсидевшие по двадцать лет за убийство Малкольма Икса в 1965 году, получат в общей сложности $36 млн от города и штата Нью-Йорк.

Адвокат Дэвид Шейнис, защитник 84-летнего Мухаммеда Азиза и семьи Халила Ислама, умершего в 2009 году, подтвердил в воскресенье 30 октября в электронном письме AFP, что «несправедливость (была) сегодня признана и был предпринят шаг, чтобы ее исправить».

На вопрос New York Times юридический отдел мэрии Нью-Йорка ранее раскрыл соглашение о финансовой компенсации.

«Азиз и Ислам несправедливо осуждены за это преступление: убийство Малкольма Икса 21 февраля 1965 года в галерее Audubon Ballroom, концертного зала в Гарлеме, районе на севере Манхэттена», - сообщили власти.

Двое мужчин, члены движения Малкольма Икса «Нация ислама», были приговорены в 1966 году к длительным срокам тюремного заключения и провели за решеткой 42 года (около 20 лет каждый) за убийство, которого они никогда не совершали.

Но 19 ноября 2021 года Верховный суд штата Нью-Йорк оправдал их. Правосудие признало свой провал, посадив в тюрьму двух невиновных людей.



Мухаммад Азиз, освобожденный в 1985 году, и Халил Ислам, освобожденный в 1987-ом, всегда заявляли о своей невиновности. Третий осужденный, Муджахид Абдул Халим, признался, что застрелил Малкольма Икса, и заявлял о невиновности Азиза и Ислама. Но его свидетельства не были приняты к сведению до тех пор, пока правосудие Нью-Йорка не возобновило дело в 2020 году.