Маск отметил Хеллоуин с Джоли и Деппом в замке графа Дракулы

Илон Маск решил отдать дань традициям, отметив Хеллоуин в замке графа Дракулы. Компанию знаменитому миллиардеру составили не менее известные голливудские актеры Анджелина Джоли и Джонни Депп.

Американский миллиардер Илон Маск устроил вечеринку в замке графа Дракулы в Трансильвании в честь Хеллоуина.

Маск взял в аренду замок Бран около города Брашов (Румыния), где по легендам жил глава Валахии, воевода Влад III Цепеш, который стал прообразом графа-вампира в романе ирландского писателя Брэма Стокера.

На празднике присутствовали Анджелина Джоли, Джонни Депп, Тим Бертон, Николас Кейдж, Элис Купер и многие другие знаменитости.

Прибыли на вечеринку известные личности на вертолете, чтобы их не могли словить папарацци и местные жители.