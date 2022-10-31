Маск отметил Хеллоуин с Джоли и Деппом в замке графа Дракулы
2022-10-31 11:14
Илон Маск решил отдать дань традициям, отметив Хеллоуин в замке графа Дракулы. Компанию знаменитому миллиардеру составили не менее известные голливудские актеры Анджелина Джоли и Джонни Депп.
Американский миллиардер Илон Маск устроил вечеринку в замке графа Дракулы в Трансильвании в честь Хеллоуина.
Маск взял в аренду замок Бран около города Брашов (Румыния), где по легендам жил глава Валахии, воевода Влад III Цепеш, который стал прообразом графа-вампира в романе ирландского писателя Брэма Стокера.
На празднике присутствовали Анджелина Джоли, Джонни Депп, Тим Бертон, Николас Кейдж, Элис Купер и многие другие знаменитости.
Прибыли на вечеринку известные личности на вертолете, чтобы их не могли словить папарацци и местные жители.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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