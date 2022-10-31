Лони Уилсон - модель и актриса с крутым поворотом в жизни
2022-10-31 11:17
Однажды она пережила нервный срыв, со всеми вытекающими круто изменившими вектор ее истории.
Друзья пытались помочь и поместить в реабилитационный центр.
Но Лони ушла в свободное плавание, и стала бомжевать. Такая вот аскеза и способ излечения от душевных ран.
Опубликовано: Антон Райт
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Двое экоактивистов привязались к столбу на выставке динозавров в Берлине
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
МИД России: США и Южная Корея вынуждают КНДР проводить пуски баллистических ракет
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров