Лони Уилсон - модель и актриса с крутым поворотом в жизни

Однажды она пережила нервный срыв, со всеми вытекающими круто изменившими вектор ее истории.

Друзья пытались помочь и поместить в реабилитационный центр.

Но Лони ушла в свободное плавание, и стала бомжевать. Такая вот аскеза и способ излечения от душевных ран.