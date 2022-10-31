Актер Артур Смольянинов получил штраф за дискредитацию российской армии

Известный российский актер Артур Смольянинов был осужден по административному делу о дискредитации российской армии и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день нет информации, что стало основной причиной открытия дела.

Однако известно, что в начале апреля Смольянинов заявил о своей антивоенной позиции в интервью Катерине Гордеевой.

В октябре в своем интервью для светского обозревателя «Медуза» он рассказал, что его выгнали из нескольких бюджетных проектов, поэтому он решил покинуть территорию России.