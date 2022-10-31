Актер Артур Смольянинов получил штраф за дискредитацию российской армии
2022-10-31 11:18
Известный российский актер Артур Смольянинов был осужден по административному делу о дискредитации российской армии и был оштрафован на 30 тысяч рублей.
На сегодняшний день нет информации, что стало основной причиной открытия дела.
Однако известно, что в начале апреля Смольянинов заявил о своей антивоенной позиции в интервью Катерине Гордеевой.
В октябре в своем интервью для светского обозревателя «Медуза» он рассказал, что его выгнали из нескольких бюджетных проектов, поэтому он решил покинуть территорию России.
Опубликовано: Силивончик Алина
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