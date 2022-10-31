Харьковское метро остановило работу из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины

Метрополитен в городе Харькове прекратил работу на фоне ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Харьковский метрополитен временно прекратил свою работу, сообщается в Telegram-канале транспортной организации.

"Уважаемые пассажиры. Рабата Харьковского метрополитена временно остановлена", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Олег Синегубов сообщил населению об отключение электричества с интервалами по три часа.