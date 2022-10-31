Харьковское метро остановило работу из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины
2022-10-31 11:19
Метрополитен в городе Харькове прекратил работу на фоне ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
Харьковский метрополитен временно прекратил свою работу, сообщается в Telegram-канале транспортной организации.
"Уважаемые пассажиры. Рабата Харьковского метрополитена временно остановлена", - говорится в сообщении.
Ранее глава региона Олег Синегубов сообщил населению об отключение электричества с интервалами по три часа.
Опубликовано: Максим Алексеев
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