ВКС России снова атакуют объекты критической инфраструктуры в Киеве и других регионах Украины

После нападения на корабли ВМС России, совершенного ВСУ при поддержке британской разведки, ВСК России возобновили удары по энергосистеме Украины, сообщили в Киеве в понедельник, 31 октября.

В понедельник утром (31 октября) велась российская «массированная атака на энергетические объекты в нескольких регионах Украины, заявили власти.

«Российские террористы в очередной раз предприняли массированные атаки на объекты энергосистемы в ряде регионов», — заявил советник президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Некоторые ракеты были сбиты средствами ПВО, другие поразили цель», — добавил он.

Сегодня утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Очевидцы слышали не менее пяти взрывов в украинской столице с 8:00 до 8:20 по местному времени.

Районы Киева лишились электричества и воды после российских ударов по украинской столице, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Часть Киева без электричества и в некоторых районах без воды из-за российских ударов», — написал он в сообщении Telegram.

Столица Украины уже подвергалась ударам 10 и 17 октября российскими беспилотниками иранского производства. Эти атаки нанесли ущерб энергетической инфраструктуре столицы, что привело к отключению электроэнергии в последние дни.