Пластиковые деньги ввели в обращение в 55 странах
Монеты и банкноты из термопластичных полимеров потихоньку завоевывают мир. Они долговечные и надежно защищены от подделок.
Возможно, совсем скоро пластик окончательно заменит бумажные деньги.
Этими деньгами уже вовсю пользуются в таких странах, как Австралия, Канада, Британия, Румыния, Бруней, Вьетнам, Мальдивы, Мавритания и многих других.
Частично полимерные деньги, в основном, в виде памятных купюр, используются в Польше, Китае, России, Бразилии.
У таких денег много плюсов. Главный - это их износостойкость.
Они не загрязняются, не боятся влаги, на них мало микробов, и сворачивать их можно без боязни повредить.
Кроме того, на них есть специальные прозрачные участки с разными вариантами визуальной защиты, что практически исключает возможность их подделки.
И - что немаловажно для борьбы с пластиковыми отходами - их можно переработать.
Тем не менее у пластиковых денег есть недостатки, которые не позволяют повсеместно на них перейти.
Такой переход дорого и технически сложно осуществить.
Кроме налаживания специальных денежных производств, нужно перевести и адаптировать под пластик все банкоматы, а также оборудование для определения подделок.
В США, например, от перехода на полимерные дензнаки отказываются из-за инфляции, которая неизбежно последует вслед за этим.
Аналитики считают, что бумажную наличность можно смело заменять на полимеры в молодых развивающихся странах, где не так давно прошли финансовые реформы и где банковская система достаточно простая.
Опубликовано: Наталья Павлова
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