Страна хозяев и рабов: знатоки рассказали, где она находится

В Мавритании рабовладение по сей день играет большую роль в обществе. Его пытались запретить много раз, но этот закон не соблюдается.

Мавритания - государство в Западной Африке, у которого есть выход в Атлантический океан. Оно занимает более 1 млн км² - это вдвое больше, чем площади Испании, Франции, Узбекистана.

Но при этом больше половины территории - пустынные земли. Соответственно, здесь мало пахотных земель, а треть жителей даже не имеют доступа к питьевой воде.

В государстве есть залежи железных и медных руд, их разрабатывают иностранные кампании. Нищета и безграмотность не дают мавританцам вырваться из бедности, и даже сохраняют рабовладельческие порядки.

В свое время рабство пришло в Мавританию вместе с арабской экспансией. Мусульмане подчинили себе местных жителей, захватив в свою личную собственность все источники воды.

Кто умел воевать, владел ремеслом и принял ислам, занял привилегированное положение и получил доступ к ресурсам. А люди, которые не имели всего этого - стали рабами, вынужденными работать на мусульман.

Но и через века в Мавритании практически ничего не изменилось. По сей день около полумиллиона человек (11% населения) не имеют прав и находятся в зависимости от своих хозяев.

Официально рабство здесь отменили в 1981 году, но в пустыне следить за исполненим закона некому. Местные жители пасут животных и занимаются земледелием на плантациях хозяина-бербера, взамен получая кров и пищу.

Формально вроде рабов силой не держит: мол, хотите - убегайте, но бежать им некуда. Рабов в Мавритании продают только на внутреннем рынке. Стоимость человека оценивается в среднем в 100 долларов.

В целом в стране действуют правозащитные организации, помогающие людям обрести свободу. За прошедшие 10 лет, по данным ООН, удалось освободить примерно 100 тысяч человек.