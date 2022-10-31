Поплавская рассказала, что Собчак помогала тяжелобольным детям

Среди шквала критики в адре Ксении Собчак нашелся человек, который вспомнил о достоинствах известной блондинки. Такой личностью оказалась актриса Яна Поплавская.

Актриса Яна Поплавская рассказала в своем Телеграм-канале о том, что, когда больным детям из отделения трансплантологии РДКБ была нужна помощь, Ксения Собчак отозвалась тут же.

В мороз в 20°C журналистка, машину которой не захотели пустить на территорию РДКБ, вышла в джинсах и майке с гигантскими пакетами подарков, последовав к больным детям.

Никаких камер не было, так что о действиях напоказ речи идти не могло.

Тяжелобольной девочке Авиталь удалось поправиться благодаря тому, что знаменитость лично участвовала в судьбе малышки. Операция по пересадке почки Авиталь была успешно произведена. Сегодня спасенная пациентка проживает в Питере.