В Бразилии в спорах после выборов застрелен сторонник Болсонару, еще четверо ранены

Один человек убит и еще четыре человека получили ранения в городе Белу-Оризонти, сообщают местные СМИ со ссылкой на военную полицию.

Перестрелка произошла в баре, где за результатами выборов следили, как сторонники левого экс-президента Луиса Инасиу Лула да Силва, так и приверженцы действующего главы государства Жаира Болсонару. Первоначально было неясно, имел ли этот акт политическую подоплеку. Пьяного стрелка задержали.

В нескольких штатах южноамериканской страны водители грузовиков протестовали против победы экс-президента на выборах, сообщает газета "Folha de S. Paulo" со ссылкой на полицию. Горящие покрышки можно было увидеть на видео в соцсетях. Сторонники Болсонару с бразильскими флагами призвали перекрыть автомагистрали страны, а некоторые призвали к военному вмешательству.

По официальным данным, левый политик Лула, который был президентом с 2003 по 2010 год, победил во втором туре в воскресенье, набрав 50,9 процента голосов. Действующий правый Болсонару получил 49,1 процента. Болсонару не признал своего поражения в первые несколько часов.