Оружие для Украины оказалось в руках финских преступников

По данным полиции Хельсинки, доставленное в Украину оружие уже попало в руки финских преступников, сообщает радио Yle в понедельник, 31 октября.

Речь идет о штурмовых винтовках, сообщил финскому радио Yle главный комиссар Национального бюро расследований Кристер Альгрен.

«Оружие, предназначенное для Украины, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах», — сказал он в воскресенье.

Европол летом предупредил, что преступники могут нацеливаться на оружие и боеприпасы, которые Киев получает в больших количествах в качестве иностранной военной помощи.

«У нас есть признаки того, что такое оружие попадает и в Финляндию», — сказал Альгрен.

Маршруты контрабанды установлены. Торговлей оружием частично управляют международные байкерские группы, которые полиция классифицирует как организованную преступность.

Например, группа Bandidos MC имеет представителей в каждом крупном городе Украины, сказал Альгрен. Воротами в Финляндию являются порты, которые менее контролируются, чем аэропорты.

Альгрен вспомнил опыт полиции после югославских войн 1990-х годов. Оттуда контрабандное оружие попало во многие страны.