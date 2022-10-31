Оружие для Украины оказалось в руках финских преступников
По данным полиции Хельсинки, доставленное в Украину оружие уже попало в руки финских преступников, сообщает радио Yle в понедельник, 31 октября.
Речь идет о штурмовых винтовках, сообщил финскому радио Yle главный комиссар Национального бюро расследований Кристер Альгрен.
«Оружие, предназначенное для Украины, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах», — сказал он в воскресенье.
Европол летом предупредил, что преступники могут нацеливаться на оружие и боеприпасы, которые Киев получает в больших количествах в качестве иностранной военной помощи.
«У нас есть признаки того, что такое оружие попадает и в Финляндию», — сказал Альгрен.
Маршруты контрабанды установлены. Торговлей оружием частично управляют международные байкерские группы, которые полиция классифицирует как организованную преступность.
Например, группа Bandidos MC имеет представителей в каждом крупном городе Украины, сказал Альгрен. Воротами в Финляндию являются порты, которые менее контролируются, чем аэропорты.
Альгрен вспомнил опыт полиции после югославских войн 1990-х годов. Оттуда контрабандное оружие попало во многие страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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