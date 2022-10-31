Два зерновоза вышли из украинских портов в направлении Турции

APS
2022-10-31 12:06

Несмотря на решение России выйти из соглашения об экспорте зерна с Украиной, в понедельник из украинских портов вышли два грузовых судна с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией.

По данным сайта отслеживания Marine Traffic, они использовали гуманитарный морской коридор в направлении Турции. 

По данным координационного центра в Стамбуле, отвечающего за мониторинг соглашения, всего в понедельник в Турцию должны отправиться двенадцать грузовых судов. 

Центр также сообщает, что всего в готовности к загрузке и отправке к местам назначения в Черноморских портах находится около 40 сухогрузов.

Опубликовано: Тарас Медведев