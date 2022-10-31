Лукашенко: Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил что Минск готов платить по своим долгам Западу, но в белорусских рублях.

По данным РИА Новости: принимая доклад премьер-министра Романа Головченко, президент республики Александр Лукашенко заявил, что несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы, Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами.

Александра Лукашенко добавил: «Особенно в, как мы их называем, недружественных странах, которых сейчас немало? Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались - ради бога. Не созреют - что ж»