В Гонконге за «мятеж» судят двух редакторов новостного портала

Два бывших редактора ныне закрытого новостного сайта Stand News предстали перед гонконгским судом в понедельник (31 октября) за публикацию «крамольной» информации.

Преступление «подстрекательство к мятежу», вновь введенное законом в Гонконге, все чаще используется прокуратурой Гонконга для подавления инакомыслия, наряду с новым законом о национальной безопасности, введенным Пекином после крупных продемократических протестов 2019 года.

52-летний Чунг Пуй-куен и 34-летний Патрик Лам, редакторы сайта Stand News Best Pencil Limited предстали перед судом за «сговор с целью публикации и продвижения мятежного контента». Двое журналистов, находившихся в предварительном заключении в течение десяти месяцев, не признали себя виновными. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Stand News, популярный новостной портал, который широко и часто поддерживал продемократическое движение 2019 года, закрылся в прошлом году после полицейского рейда на его территорию, ареста его лидеров и замораживания его активов.

Сторона обвинения обнаружила призывы к «разжиганию ненависти к властям» в 17 статьях и трех видеороликах, опубликованных на Stand News. Судебный процесс проходит под председательством мирового судьи Квока Вайкина, выбранного правительством Гонконга для рассмотрения дел о национальной безопасности.