Двое экоактивистов привязались к столбу на выставке динозавров в Берлине
Двое активистов-экологов привязали себя к столбу, поддерживающему скелет динозавра, выставленный в берлинском Музее естественной истории в воскресенье, в знак протеста против климатической политики правительства Германии.
Это последняя подобная акция климатических активистов в музее после того, как известные произведения искусства стали их мишенью в нескольких городах Европы.
В Берлине две женщины в оранжевых жилетах прилепились к одному из металлических столбов, поддерживающих скелет динозавра возрастом более 60 миллионов лет. Они несли транспарант с надписью: «Что, если правительство не контролирует ситуацию?»
Одна из женщин, Кэрис Коннелл, сказала, что боится «лесных пожаров, нехватки воды, голода и войн».
«Динозавры вымерли, потому что не выдержали резких изменений климата. Это также угрожает нам», — заявила она.
В музее сообщили, что инцидент был разрешен в течение часа благодаря вмешательству полиции.
«Повреждено имущество, возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.
Два активиста принадлежат к группе «Последнее поколение», которая в начале месяца измазала картофельным пюре стекло, защищающее картину Клода Моне Les Meules в музее Барберини в Потсдаме, Германия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Двое экоактивистов привязались к столбу на выставке динозавров в Берлине
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