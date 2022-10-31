Друзья Выходцевой обвиняют в пропаже актрисы ее племянника Евгения
2022-10-31 12:23
Друзья и коллеги пропавшей актрисы Инны Выходцевой считают, что к исчезновению артистки причастен племянник ее мужа Евгений.
Оказалось, что пожилая актриса Инна Выходцева прописала в свою квартиру племянника мужа, который отказался оплачивать коммунальные услуги.
Артистка хотела выписать родственника супруга через суд, подав по этому поводу заявление в государственную инстанцию. После этого звезда "Москва слезам не верит" и "Служебный роман" исчезла.
Подруга "пропажи" Алла Вейкина думает, что квартира стала источником бед для Выходцевой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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