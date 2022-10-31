ВВП Италии вырос на 0,5% в третьем квартале
2022-10-31 12:30
Этот рост является неожиданностью, поскольку прежнее правительство Марио Драги прогнозировало незначительное снижение ВВП.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Италии увеличился на 0,5% в третьем квартале по сравнению с предыдущим годом, несмотря на энергетический кризис и рекордную инфляцию, согласно первой оценке, опубликованной в понедельник Национальным институтом статистики (Istat).
Независимый бюджетный орган при парламенте прогнозировал рост на 0,2%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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