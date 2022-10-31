ВВП Италии вырос на 0,5% в третьем квартале

Этот рост является неожиданностью, поскольку прежнее правительство Марио Драги прогнозировало незначительное снижение ВВП.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Италии увеличился на 0,5% в третьем квартале по сравнению с предыдущим годом, несмотря на энергетический кризис и рекордную инфляцию, согласно первой оценке, опубликованной в понедельник Национальным институтом статистики (Istat).

Независимый бюджетный орган при парламенте прогнозировал рост на 0,2%.

