Литвинова пожалела Собчак, покинувшую Россию на фоне уголовного дела
2022-10-31 12:35
Актриса Рената Литвинова стала одной из немногих, кто поддержал Ксению Собчак в связи с заведением уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
Актриса театра и кино Рената Литвинова обратилась к Ксении Собчак со словами поддержки на фоне всеобщей травли.
Собчак уехала из России после ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого подозревают в вымогательстве.
Рената Литвинова публично посочувствовала Собчак, отметив, что на фоне травли ей очень хочется поддержать Ксению. Слова сочувствия артистка написала в своем Телеграм-канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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