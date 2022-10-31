Литвинова пожалела Собчак, покинувшую Россию на фоне уголовного дела

Актриса Рената Литвинова стала одной из немногих, кто поддержал Ксению Собчак в связи с заведением уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Актриса театра и кино Рената Литвинова обратилась к Ксении Собчак со словами поддержки на фоне всеобщей травли.

Собчак уехала из России после ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого подозревают в вымогательстве.

Рената Литвинова публично посочувствовала Собчак, отметив, что на фоне травли ей очень хочется поддержать Ксению. Слова сочувствия артистка написала в своем Телеграм-канале.