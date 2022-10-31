Навка выложила свое детское фото в сеть

Таким образом спортсменка решила поздравить свою любимую родственницу.

Наталья для Татьяны не просто сестра, но и самая близкая подруга, с которой знаменитость очень тесно общается.

Навка считает сестру образцом матери и жены, обладающей острым умом и очень привлекательной внешностью.