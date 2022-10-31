Навка выложила свое детское фото в сеть
2022-10-31 12:52
Фигуристка Татьяна Навка любит рассказывать о своей семье. В день рождения своей любимой сестры спортсменка опубликовала архивное фото, где они еще дети.
Фигуристка Татьяна Навка разместила в сети фото со своей младшей сестрой Натальей, где они еще дети.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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