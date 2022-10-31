Винокур рассказал, как Магомаев спас ему жизнь
2022-10-31 13:13
Сатирик Владимир Винокур рассказал, как покойный исполнитель Муслим Магомаев спас ему жизнь во время землетрясения.
Владимир Винокур вспомнил, что на гастролях в Баку проснулся от того, что его кровать "ехала" к балкону. Тут раздался звонок от Муслима Магомаева, который предупредил коллегу по сцене о землетрясении.
Легендарный певец сообщил о стихии и попросил Владимира отправиться в ванную, так как там менее опасно.
Когда опасность миновала, Магомаев перезвонил комику, сказав, что можно покинуть укрытие.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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