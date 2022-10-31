Водитель иномарки сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Татарске

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщила о произошедшем с участием трезвого водителя в городе Татарске ДТП.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области сообщила, что вчера вечером, 30 октября 2022 года, трезвый водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего у дома №6 по ул. Володарского в городе Татарске Новосибирской области, после чего скрылся места ДТП.

В ведомстве отметили, что очевидцы дорожно-транспортного происшествия в Татарске незамедлительно вызвали скорую помощь и полицию.

Сотрудники полиции оперативно объявили в розыск автомобиль, водитель которого спустя некоторое время добровольно явился в отдел. Им оказался 67-лентий местный житель.

Согласно пресс-релизу ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в отношении водителя иномарки составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» по факту произошедшего ДТП.

Пострадавший при наезде ребёнок 2016 года рождения с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.