Янковский выложил в сеть фото с сыном в день своего рождения
2022-10-31 13:27
Актер Иван Янковский отметил свое 32-летие. По случаю звезда экрана разместил фото в сети со своим подросшим наследником.
Внуку легенды советского и российского кинематографа Олега Янковского, актеру Ивану Янковскому исполнилось 32 года. Молодой артист успел уже отметиться в более, чем в 30 картинах.
Иван - нелюбитель делиться подробностями своей личной жизни. Известно, что звезда экрана женат на своей коллеге, актрисе Диане Пожарской.
У пары год назад родился сын, которого назвали в честь знаменитого деда.
Янковский-младший опубликовал в сети фото со своим наследником по случаю своего день рождения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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