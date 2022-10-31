Янковский выложил в сеть фото с сыном в день своего рождения

Актер Иван Янковский отметил свое 32-летие. По случаю звезда экрана разместил фото в сети со своим подросшим наследником.

Внуку легенды советского и российского кинематографа Олега Янковского, актеру Ивану Янковскому исполнилось 32 года. Молодой артист успел уже отметиться в более, чем в 30 картинах.

Иван - нелюбитель делиться подробностями своей личной жизни. Известно, что звезда экрана женат на своей коллеге, актрисе Диане Пожарской.

У пары год назад родился сын, которого назвали в честь знаменитого деда.

Янковский-младший опубликовал в сети фото со своим наследником по случаю своего день рождения.