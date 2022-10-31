Дзюник рассказал, как Путин относится к Пугачевой
2022-10-31 13:42
Музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал об отношении к певице Алле Пугачевой в Кремле сейчас.
Продюсер Леонид Дзюник рассказал об отношении к исполнительнице Алле Пугачевой со стороны властей сейчас.
Артистка много лет была обласкана властью. По этой причине ей прощалось многое. Отношения ее с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и Владимиром Путиным очень разные.
Дружбой взаимоотношения нынешнего лидера РФ и и певицы назвать нельзя. В определенный момент Путин запретил Алле Борисовне въезжать на территорию Кремля на собственном авто.
Дзюник считает такой жест обидным.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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