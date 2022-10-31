Дзюник рассказал, как Путин относится к Пугачевой

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал об отношении к певице Алле Пугачевой в Кремле сейчас.

Продюсер Леонид Дзюник рассказал об отношении к исполнительнице Алле Пугачевой со стороны властей сейчас.

Артистка много лет была обласкана властью. По этой причине ей прощалось многое. Отношения ее с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и Владимиром Путиным очень разные.

Дружбой взаимоотношения нынешнего лидера РФ и и певицы назвать нельзя. В определенный момент Путин запретил Алле Борисовне въезжать на территорию Кремля на собственном авто.

Дзюник считает такой жест обидным.