Президент Путин присвоил звание «гвардейская» 232-й реактивной бригаде
2022-10-31 13:50
Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде.
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде.
Соединение принимает активное участие в проведении специальной военной операции в Украине.
Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий действий погиб начальник тыла бригады подполковник О. Ткачёв.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Президент Путин присвоил звание «гвардейская» 232-й реактивной бригаде
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