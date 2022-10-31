Президент Путин присвоил звание «гвардейская» 232-й реактивной бригаде

APS
2022-10-31 13:50

Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде.

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде.

Соединение принимает активное участие в проведении специальной военной операции в Украине.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий действий погиб начальник тыла бригады подполковник О. Ткачёв.

Опубликовано: Максим Алексеев