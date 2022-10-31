Психолог Анастасия Прилужная рассказала как справиться с депрессией после секса

Предполагается, что секс оставляет у вас чувство удовлетворения, но если вам когда-нибудь было грустно после этого, вы не одиноки. Хотя бы раз в жизни так происходит у каждого человека.

По словам Анастасии, чувство подавленности после секса — это то, что многие люди хотя бы раз могут испытать в какой-то момент своей жизни.

То, что вы испытываете, может быть посткоитальной дисфорией - чувства, которые варьируются от грусти до тревоги, возбуждения, гнева — в основном, к любому плохому ощущению после секса, которое обычно не ожидается.

Во-первых, знайте, что, что бы вы ни чувствовали, вам не следует притворяться, что вы счастливы за своего партнера, или скрывать, что вы чувствуете на самом деле. Это нормально - позволить себе испытать печаль.

Если это случается время от времени, не беспокойтесь об этом, но подумайте о том, что именно заставляет вас чувствовать именно те или иные эмоции.