Борисова показала шрамы на лице после пластики
2022-10-31 13:57
Ведущую Дану Борисову обвиняют в зависимости от пластики, но сама знаменитость не стесняется даже шрамов, оставшихся после хирургического вмешательства.
Дана Борисова без конца работает со своей внешностью, проводя различные бьюти-процедуры.
Звезда и не думает скрывать своего увлечения аппаратной и инъекционной косметологией.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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