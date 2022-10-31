Борисова показала шрамы на лице после пластики

APS
2022-10-31 13:57

Ведущую Дану Борисову обвиняют в зависимости от пластики, но сама знаменитость не стесняется даже шрамов, оставшихся после хирургического вмешательства.

Дана Борисова без конца работает со своей внешностью, проводя различные бьюти-процедуры.

Звезда и не думает скрывать своего увлечения аппаратной и инъекционной косметологией.

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    Каждое свое преображение знаменитость отражает в соцсетях. В этот раз Борисова перед эфиром шоу на одном из главных телеканалов РФ приподняла волосы, показав шрамы после нитевого лифтинга.

Опубликовано: Наталья Гончарова