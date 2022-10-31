Сын Виторгана Даниил отправился на службу в израильской армии

Наследник актера Максима Виторгана, 22-летний Даниил проходит службу в израильской армии. Этой новостью поделился дедушка молодого человека, актер Эммануил Виторган.

Старший сын известного актера Максима Виторгана Даниил служит в армии Израиля. Наследнику артиста 22 года.

Эту новость сообщил его дедушка, актер Эммануил Виторган, будучи гостем передачи "Ты не поверишь!", выходящей в эфир канала НТВ.

Дед уверен, что его внук знает, чего хочет, а поэтому не нервничает по поводу предстоящей службы в армии. Решение об отъезде за рубеж Даниил принял сам.