Сын Виторгана Даниил отправился на службу в израильской армии
2022-10-31 14:08
Наследник актера Максима Виторгана, 22-летний Даниил проходит службу в израильской армии. Этой новостью поделился дедушка молодого человека, актер Эммануил Виторган.
Старший сын известного актера Максима Виторгана Даниил служит в армии Израиля. Наследнику артиста 22 года.
Эту новость сообщил его дедушка, актер Эммануил Виторган, будучи гостем передачи "Ты не поверишь!", выходящей в эфир канала НТВ.
Дед уверен, что его внук знает, чего хочет, а поэтому не нервничает по поводу предстоящей службы в армии. Решение об отъезде за рубеж Даниил принял сам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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