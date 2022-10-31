Бюндхен развелась с мужем после 13 лет совместной жизни

Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо, модель Жизель Бюндхен развелась с мужем после 13-летнего брака.

42-летняя модель Жизель Бюндхен из Бразилии официально рассталась с футболистом Томом Брэди, о чем пара рассказала в соцсетях.

На развод подала Жизель, чем удивила мужа. Модель утверждает, что они с супругом отдалились друг от друга, но она благодарна за время проведенное вместе. Также знаменитость не отказывается общаться с экс-возлюбленным в процессе воспитания их общих детей.

28 октября Бюндхен и Брэди оформили развод официально.