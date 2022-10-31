Кучера возмущен выходками Милохина и предлагает ввести цензуру

Многодетный отец, актер и ведущий Оскар Кучера не в восторге от того, что Даня Милохин стал кумиром подрастающего поколения. Такое положение вещей звезда экрана считает верхом бескультурья и безграмостности.

Известный ведущий телевидения и актер Оскар Кучера резко высказался адрес известного исполнителя и блогера Дани Милохина, предложив ввести цензуру после выходок артиста.

Кучера уверяет, что он не "ретроград", но считает, что во всем нужна мера.

Феномен Милохина знаменитость считает "катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности", о чем Кучера заявил в интервью изданию "Народные новости".