Кучера возмущен выходками Милохина и предлагает ввести цензуру
2022-10-31 14:30
Многодетный отец, актер и ведущий Оскар Кучера не в восторге от того, что Даня Милохин стал кумиром подрастающего поколения. Такое положение вещей звезда экрана считает верхом бескультурья и безграмостности.
Известный ведущий телевидения и актер Оскар Кучера резко высказался адрес известного исполнителя и блогера Дани Милохина, предложив ввести цензуру после выходок артиста.
Кучера уверяет, что он не "ретроград", но считает, что во всем нужна мера.
Феномен Милохина знаменитость считает "катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности", о чем Кучера заявил в интервью изданию "Народные новости".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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