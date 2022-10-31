Главврач Вечорко рассказал о детях, рожденных матерями с COVID-19
Московский врач рассказал о последствиях для здоровья детей, рожденных от матерей с COVID-19
31 октября РИА Новости сообщили, что главный врач клинической больнице №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил журналистам, что за это время, что работали в ковиде, было рождено 1807 детей именно у матерей с ковидом, около шести тысяч матерей было пролечено в роддоме.
Главврач сообщает, что на основании этого можно сказать, что вертикального пути передачи вируса COVID-19 от матери к плоду врачи не наблюдали и у таких детей много нарушений не было выявлено, однако надо помнить, что вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, а это фактор, который способствует развитию инсульта.
Опубликовано: Елена Калиновская
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