Садальский пригрозил Канделаки уголовным делом за публикацию паспорта Собчак в сети
2022-10-31 14:43
Тина Канделаки имела неосторожность обнародовать паспорт бывшей подруги Ксении Собчак в Сети. Актер Станислав Садальский утверждает, что за это может грозить уголовная ответственность.
Ведущая ТВ Тина Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Ксении Собчак. Актер Станислав Садальский предупредил журналистку об ответственности в своем Телеграм-канале.
Звезда экрана и сцены утверждает, что фото документа Собчак оказалось в руках Канделаки незаконно. Садальский уверен, что после поступка бывшей подруги Ксения может обратиться в прокуратуру, потребовав заведения уголовного дела на Тину.
Садальский заверил, что будет внимательно наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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