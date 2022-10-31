Садальский пригрозил Канделаки уголовным делом за публикацию паспорта Собчак в сети

Тина Канделаки имела неосторожность обнародовать паспорт бывшей подруги Ксении Собчак в Сети. Актер Станислав Садальский утверждает, что за это может грозить уголовная ответственность.

Ведущая ТВ Тина Канделаки опубликовала скан израильского паспорта Ксении Собчак. Актер Станислав Садальский предупредил журналистку об ответственности в своем Телеграм-канале.

Звезда экрана и сцены утверждает, что фото документа Собчак оказалось в руках Канделаки незаконно. Садальский уверен, что после поступка бывшей подруги Ксения может обратиться в прокуратуру, потребовав заведения уголовного дела на Тину.

Садальский заверил, что будет внимательно наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше.