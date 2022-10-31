Авербух признался, что до брака с Арзамасовой не представлял, что могут быть такие доверительные отношения между супругами

Женившись на актрисе Елизавете Арзамасовой, фигурист Илья Авербух даже не представлял, что в паре могут быть настолько доверительные отношения.

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух уверен, что над отношениями нужно постоянно работать.

С молодой женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой у него очень доверительные отношения. Фигурист считает, что причиной тому является, что они слышат друг друга.

Авербух убежден, что нельзя впускать кого-то в отношения между супругами, если так не получается, то честнее будет развестись.