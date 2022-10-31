В Кремле заявили о готовности компенсации после остановки поставок продовольствия

Бедным странам из России будет производиться компенсация после остановки зерновой сделки.

31 октября глава Минсельхоза Патрушев заявил, что они готовы компенсировать наименее развитым странам выпадающие объемы после приостановки «зерновой сделки», но тем не менее Дмитрий Песков сообщил, что в страны с более низким уровнем жизни были крайне небольшие поставки ,так как почти все шло в страны Европы.

До этого Министерство обороны России сообщало, что на какое-то время будет приостанавливать свое участие в вывозе продукции, в связи с терактом в Севастополе.