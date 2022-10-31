Сын гендиректора «Газпрома» отказался от гражданства

Сын топ-менеджера «Газпрома» Николай Сторонский отказался от российского гражданства

Forbes сообщил, что сын топ-менеджера «Газпрома» и сооснователь британского финтех-сервиса Revolut, который был запущен в 2015 году, Николай Сторонский отказался от российского гражданства.

Тем временем Times пишет, что это было сделано для того, чтобы компания получила банковскую лицензию в Британии, хотя сооснователи Revolut были россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко.