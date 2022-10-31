Сын гендиректора «Газпрома» отказался от гражданства
2022-10-31 15:23
Сын топ-менеджера «Газпрома» Николай Сторонский отказался от российского гражданства
Forbes сообщил, что сын топ-менеджера «Газпрома» и сооснователь британского финтех-сервиса Revolut, который был запущен в 2015 году, Николай Сторонский отказался от российского гражданства.
Тем временем Times пишет, что это было сделано для того, чтобы компания получила банковскую лицензию в Британии, хотя сооснователи Revolut были россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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Сын гендиректора «Газпрома» отказался от гражданства
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