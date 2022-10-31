Джо Байден вышел из себя из-за Зеленского
2022-10-31 15:41
СМИ сообщили, что Джо Байден во время разговора с Зеленским о помощи Украине вышел из себя.
Телеканал NBS News сообщил, что в июне Джо Байден вышел из себя во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также телеканал писал, что это все произошло из-за неблагодарности Зеленского, который требовал от Байдена еще больших денег предлагаемых Байденом в помощь Украине.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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