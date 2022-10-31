Джо Байден вышел из себя из-за Зеленского

СМИ сообщили, что Джо Байден во время разговора с Зеленским о помощи Украине вышел из себя.

Телеканал NBS News сообщил, что в июне Джо Байден вышел из себя во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также телеканал писал, что это все произошло из-за неблагодарности Зеленского, который требовал от Байдена еще больших денег предлагаемых Байденом в помощь Украине.