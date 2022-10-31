В Иране арестован сообщник террориста, открывшего огонь в мавзолее в Ширазе

Иранские власти объявили в понедельник (31 октября) об аресте человека, причастного к теракту в Ширазе, ответственность за которое взяла на себя джихадистская группировка «Исламское государство» (ИГ).

По меньшей мере 13 человек погибли в результате нападения, совершенного в мавзолее Шаххераг, главной шиитской мусульманской святыне на юге Ирана.

Нападавший, которого местные СМИ назвали, как Хамед Бадахшан, скончался от травм, полученных при задержании, сообщил в субботу местный чиновник.

«Второе лицо (причастное) к террористической операции в святилище, которое оказывало поддержку нападавшему, арестовано», — сообщил официальному агентству Irna заместитель губернатора Эсмаил Мохебипур.

Чиновник сказал, что этот человек, арестованный в воскресенье вечером в Ширазе, не входил в убежище, он занимался снабжением террориста.