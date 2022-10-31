Наркополиция Франции арестовала преступную группу торговцев кокаином
Полиция ликвидировала крупную сеть торговцев кокаином, действовавшую между Французской Вест-Индией и Страсбургом, и изъяла более 300 кг наркотиков, сообщил в понедельник, 31 октября 2022 г., офис по борьбе с наркотиками Ofast.
Пятнадцать человек были арестованы в ходе операции, проводившейся в ночь с 25 на 26 октября одновременно в Страсбурге (девять человек), Гваделупе (пять) и Сен-Мартене на Карибах (один), уточнила Лола Менахем, глава судебного отдела Ofast.
«Новая битва c наркомафией успешно завершена. Поздравляем наших полицейских из отдела по борьбе с наркотиками», — написал в Твиттере министр внутренних дел Жеральд Дарманин.
Расследование началось еще в 2021 году и потребовало тесного сотрудничества между службами: Ofast в Нантере, Страсбурге и Гваделупе. Сыщикам удалось проследить маршрут движения от платформы Французской Вест-Индии через Гавр, куда прибыли контейнеры, к дилерам в Страсбурге. Именно во время следования груза этой сети из Гавра в Страсбург полиция арестовала девять человек, получавших товар в Страсбурге.
«В прошедшие выходные было изъято 334 кг кокаина стоимостью до 800 тысяч евро, десяток автомобилей класса люкс и брендовые украшения», — сообщила Лола Менахем.
Фигуранты дела арестованы и скоро предстанут перед судом в Париже.
Опубликовано: Тарас Медведев
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