Наркополиция Франции арестовала преступную группу торговцев кокаином

Полиция ликвидировала крупную сеть торговцев кокаином, действовавшую между Французской Вест-Индией и Страсбургом, и изъяла более 300 кг наркотиков, сообщил в понедельник, 31 октября 2022 г., офис по борьбе с наркотиками Ofast.

Пятнадцать человек были арестованы в ходе операции, проводившейся в ночь с 25 на 26 октября одновременно в Страсбурге (девять человек), Гваделупе (пять) и Сен-Мартене на Карибах (один), уточнила Лола Менахем, глава судебного отдела Ofast.

«Новая битва c наркомафией успешно завершена. Поздравляем наших полицейских из отдела по борьбе с наркотиками», — написал в Твиттере министр внутренних дел Жеральд Дарманин.

Расследование началось еще в 2021 году и потребовало тесного сотрудничества между службами: Ofast в Нантере, Страсбурге и Гваделупе. Сыщикам удалось проследить маршрут движения от платформы Французской Вест-Индии через Гавр, куда прибыли контейнеры, к дилерам в Страсбурге. Именно во время следования груза этой сети из Гавра в Страсбург полиция арестовала девять человек, получавших товар в Страсбурге.

«В прошедшие выходные было изъято 334 кг кокаина стоимостью до 800 тысяч евро, десяток автомобилей класса люкс и брендовые украшения», — сообщила Лола Менахем.

Фигуранты дела арестованы и скоро предстанут перед судом в Париже.