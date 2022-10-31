В России выступили против охоты на сельхозземлях и в зеленых зонах

Счетная палата выступила против поправок в Лесной и Земельный кодексы, которые разрешают деятельность в сфере охотничьего хозяйства на отдельных участках из земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

В заключении уточняется, что речь идет о транспортировке, первичной переработке охотничьих ресурсов, размещении мест отдыха и создании инфраструктуры, а также об оказании услуг в данной сфере на определенном участке.

Нынешнее российское законодательство запрещает использовать участки из состава земель сельхозназначения, расположенные на расстоянии не более 30 километров от границ сельских населенных пунктов, для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением размещения линейных объектов.

Теперь здесь хотят разрешить охоту и создание отраслевой инфраструктуры.

По мнению Счетной палаты, данная инициатива помешает целевому использованию сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, виноградники и прочее), которые подлежат особой охране.

Также в ведомстве выступили против охотничьей деятельности в лесах, расположенных в зеленых зонах.

При этом данная поправка не предусматривает рубку деревьев или создание объектов охотничьей инфраструктуры.