Брутян похвалилась в соцсетях тем, как ее балует Прилучный

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян недавно поженились. Супруг не забывает баловать свою любимую.

Актриса Зепюр Брутян продемонстрировала, как балует ее муж и коллега Павел Прилучный. Известный актер преподнес возлюбленной роскошный букет кремовых роз.

Снимок счастливая женщина опубликовала в соцсетях, подписав его: "День, когда можно никуда не спешить".

Подписчики в восторге от красоты супруги Прилучного и рады ее теплым отношениям с любимым.