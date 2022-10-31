Брутян похвалилась в соцсетях тем, как ее балует Прилучный
2022-10-31 16:38
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян недавно поженились. Супруг не забывает баловать свою любимую.
Актриса Зепюр Брутян продемонстрировала, как балует ее муж и коллега Павел Прилучный. Известный актер преподнес возлюбленной роскошный букет кремовых роз.
Снимок счастливая женщина опубликовала в соцсетях, подписав его: "День, когда можно никуда не спешить".
Подписчики в восторге от красоты супруги Прилучного и рады ее теплым отношениям с любимым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Брутян похвалилась в соцсетях тем, как ее балует Прилучный
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