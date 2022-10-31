Читатели Breitbart поддержали демонстрантов, выступающих против антироссийских санкций.

31 октября РИА Новости сообщили, что читатели американского портала Breitbart выразили поддержку митингующим в Чехии, требующим прекратить финансовую помощь Украине и отменить антироссийские санкции.

Читатели портала поддерживают чехов,- "русские нам не враги, наш враг - наше правительство поджигатели войны", -пишет один из них.

Американцам понравился лозунг "Чехия прежде всего""- намек на популистский лозунг бывшего президента Дональда Трампа "Америка прежде всего".

Многие уверены если бы Трамп был президентом, никакого конфликта не случилось бы и США вместе с Европой были бы в безопасности и процветали, как раньше.