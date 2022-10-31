Эко-активисты распылили краску на здания британского МВД, MI-5, News Corporation и Банка Англии

В центре Лондона 6 сторонников движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на здания британского МВД, MI-5, News Corporation и Банка Англии.

31 октября пресс-служба природоохранного движения Just Stop Oil на официальном веб-сайте сообщила о том, что шестеро эко-активистов распылили оранжевую краску из огнетушителей на четырёх зданиях в центре Лондона, чтобы призвать внимание мирового сообщество к проблеме глобального изменения климата.

Отмечается, что сторонники Just Stop Oil распылили краску на здания Министерства внутренних дел Великобритании, службы контрразведки MI-5,медиахолдинга News Corporation и Банка Англии в ответ на планы британского правительства по лицензированию более 100 новых нефтегазовых проектов к 2025 году и неспособности помочь британцам справиться со стремительно растущими счетами за электроэнергию.