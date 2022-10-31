В Украине появятся новые точки WI-FI в связи с перобоями со светом
2022-10-31 16:46
В Украине будут создавать новые точки WI-FI на случай отключения электроэнергии.
Как сообщил Министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в интервью в Forbes, что на территории Украины будут созданы точки WI-FI на случай того, если отключат электроэнергию.
Также он отметил, что первые точки будут открыты уже в ноябре и для этого будет использоваться более 1500 терминалов Starlink, которые предположительно Украина должна получить от Польши.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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