В Украине появятся новые точки WI-FI в связи с перобоями со светом

В Украине будут создавать новые точки WI-FI на случай отключения электроэнергии.

Как сообщил Министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в интервью в Forbes, что на территории Украины будут созданы точки WI-FI на случай того, если отключат электроэнергию.

Также он отметил, что первые точки будут открыты уже в ноябре и для этого будет использоваться более 1500 терминалов Starlink, которые предположительно Украина должна получить от Польши.