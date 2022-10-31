Анатолий Папанов отпраздновал бы сегодня 100-летний юбилей

Сегодня исполняется 100 лет с дня рождения актера Анатолия Папанова. В этот день о том, каким человеком был легенда советского кино, вспомнил его коллега Юрий Васильев.

В день 100-летия великого артиста Анатолия Папанова, 31 октября 2022 года, о нем вспомнил коллега Юрий Васильев, который бесконечно благодарен судьбе за то, что дала возможность поработать со знаменитым актером.

Среди положительных черт характера легенды советского кинематографа Васильев отметил скромность, требовательность к себе и другим, трудолюбие, отличное чувство юмора.

Васильев убежден, что всенародную любовь Папанову принесли его талант и искренность перед зрителем.