Анатолий Папанов отпраздновал бы сегодня 100-летний юбилей
2022-10-31 16:54
Сегодня исполняется 100 лет с дня рождения актера Анатолия Папанова. В этот день о том, каким человеком был легенда советского кино, вспомнил его коллега Юрий Васильев.
В день 100-летия великого артиста Анатолия Папанова, 31 октября 2022 года, о нем вспомнил коллега Юрий Васильев, который бесконечно благодарен судьбе за то, что дала возможность поработать со знаменитым актером.
Среди положительных черт характера легенды советского кинематографа Васильев отметил скромность, требовательность к себе и другим, трудолюбие, отличное чувство юмора.
Васильев убежден, что всенародную любовь Папанову принесли его талант и искренность перед зрителем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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